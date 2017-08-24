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В Саратовской области на очереди - фестиваль приграничных районов

Новости
В Саратовской области на очереди - фестиваль приграничных районов

Завтра состоится открытый фестиваль приграничных районов Саратовской области «Россия начинается с Озинок».

В нем примут участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций, занимающихся развитием приграничного сотрудничества, лидеры национально-культурных объединений приграничных районов.

Мероприятия фестиваля начнутся в селе Старые Озинки, где состоится торжественной открытие Дома Дружбы. После чего в районном центре пройдет церемония подписания соглашения о взаимном сотрудничестве между администрацией Озинского муниципального района Саратовской области, Таскалинским районом Западно-Казахстанской области республики Казахстан и Зеленовским районом Западно-Казахстанской области республики Казахстан.

Участники фестиваля возложат цветы к памятнику Воину-освободителю на центральной площади р.п. Озинки, там же состоится презентация выставки предприятий района и пройдет торжественная церемония открытия Фестиваля приграничных районов Саратовской области «Россия начинается с Озинок». Также на площади пройдет концертная программа творческих коллективов – участников фестиваля, - сообщает пресс-служба регионального комитета общественных связей и национальной политики.