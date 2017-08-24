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В Государственном музее А.С. Пушкина открылась уникальная выставка «С ружьем и лирой. Охота и русская литература»

Новости
В Государственном музее А.С. Пушкина открылась уникальная выставка «С ружьем и лирой. Охота и русская литература»

В Государственном музее А.С. Пушкина открылась уникальная выставка «С ружьем и лирой. Охота и русская литература», посвящённая писателям-охотникам и рыболовам

Музей К.А. Федина представил на данную выставку материалы, связанные с именами двух писателей – К.А. Федина и И.С. Соколова-Микитова. Общей темой, связавшей русских классиков, стала «охота». В их произведениях, как и в их личном опыте, охотничья тематика нашла наиболее яркое воплощение. Фотографии, графика, книги с автографами и письма, представленные на выставке, отражают одну из неизменных тем переписки – «дела охотничьи».

Иван Сергеевич всегда с нетерпением ждал приезда в деревню своего городского друга, настойчиво звал его в гости, соблазняя поэтическими описаниями природы и увлекательными охотничьими байками. В желании показать другу «деревню подлинную», охота занимает одно из важнейших мест. В переписке содержатся и практические вопросы – просьбы снабдить «охотничьими припасами» (ружьями, порохом, дробью) – и поэтические описания охоты на волков, зайцев, лис, рысей, медведей, лосей; особенно разнообразны упоминания охоты «по перу» – на тетеревов, перепелов, уток, гусей, куропаток, глухарей, вальдшнепов…

Страстью «поохотоваться» Соколов-Микитов сумел заразить своего друга Константина Федина, который потом долгие годы вспоминал счастливые дни, проведенные на охоте. Эпистолярий отразил и разные этапы отношения к процессу охоты – от азарта и страсти до жалости к зверю, когда «не хочется убивать зря».

Охота стала одной из основных тем творчества Соколова-Микитова (повести, рассказы, сборники – «Елань», «На глухарином току», «На тяге», «Первая охота», «Звуки земли», «Рассказы охотника», «На глухом болоте», «На родине птиц» и многие другие). Федин обращался к этой тематике реже (рассказы о рыбалке «Сазаны», «В лодке», страницы об охоте в романе «Необыкновенное лето»).