23 августа 2017 16:46 СРЕДА
Новости
15:26 | 23 августа
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14:30 | 23 августа
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13:00 | 23 августа
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12:11 | 23 августа
«Тольяттиазот» инвестирует строительство морского порта на Черном море
11:28 | 23 августа
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10:39 | 23 августа
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10:00 | 23 августа
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19:00 | 22 августа
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18:09 | 22 августа
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«Тольяттиазот» инвестирует строительство морского порта на Черном море

Новости


Инвестором уникального глубоководного порта на Таманском полуострове в Краснодарском краевыступает одно из самых крупных в России предприятий по производству аммиака ПАО «Тольяттиазот». Как известно, ТоАЗвходит в тройку лидеров в РФ и в десятку – во всем мире. Планируется вложить в строительство объекта, включенного в госпрограммуразвития российских морских портов, не менее 14 миллиардов рублей, сообщает РБК.

Уникальный порт «Тамань» изначально предназначен для нужд химической промышленности: здесь будет осуществляться перевалка и отгрузка аммиака, карбамида и сыпучих удобрений на морские суда для отправки на международные рынки мира. Между тем, этот маршрут доставки экспортной продукции будут использовать и другие игроки. Объект имеет стратегическое значение для России, введение его в эксплуатацию планируется на 2020 год. Строительные работы сегодня ведутся ударными темпами, их готовность составляет 80-90%.