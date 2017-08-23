«Тольяттиазот» инвестирует строительство морского порта на Черном море
Инвестором уникального глубоководного порта на Таманском полуострове в Краснодарском краевыступает одно из самых крупных в России предприятий по производству аммиака ПАО «Тольяттиазот». Как известно, ТоАЗвходит в тройку лидеров в РФ и в десятку – во всем мире. Планируется вложить в строительство объекта, включенного в госпрограммуразвития российских морских портов, не менее 14 миллиардов рублей, сообщает РБК.
Уникальный порт «Тамань» изначально предназначен для нужд химической промышленности: здесь будет осуществляться перевалка и отгрузка аммиака, карбамида и сыпучих удобрений на морские суда для отправки на международные рынки мира. Между тем, этот маршрут доставки экспортной продукции будут использовать и другие игроки. Объект имеет стратегическое значение для России, введение его в эксплуатацию планируется на 2020 год. Строительные работы сегодня ведутся ударными темпами, их готовность составляет 80-90%.