119 фильмов допущены к участию в конкурсе "Киновертикаль"

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Наибольшее количество работ будет представлено в номинации «Лучший анимационный фильм» - 37 работ из 13 субъектов России и Белоруссии. В конкурсную программу в номинации «Моя малая родина» вошли30 видеороликов. В номинации «Я выбираю свой путь» отобрана 21 работа из 14 регионов России, а также из Германии и Франции. В номинацию «Зеленое кино», посвященной Году экологии в России, вошли 18 фильмов.Также отборочная комиссия решила выделить отдельную номинацию «Социальная реклама», в которой примут участие 13 роликов из 8 регионов России. Эти работы направлены на поддержку людей с ограниченными физическими возможностями.Юные киношники Саратовской области представлены на конкурсе 20 кинолентами и 10 анимационными фильмами и таким образом примут участие во всех номинациях фестиваля.Отобранные ролики с 1 сентября 2017 года будут выложены в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Киновертикаль Саратов». Зрителям конкурса будет предложено принять участие в интернет-голосовании, по итогам которого определится фильм-победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».