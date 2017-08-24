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13:47 | 23 августа
119 фильмов допущены к участию в конкурсе "Киновертикаль"
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119 фильмов допущены к участию в конкурсе "Киновертикаль"

Новости


С 11 по 21 августа конкурсная комиссия фестиваля «Киновертикаль», в которую вошли известные саратовские кинематографисты, отсмотрели 275 киноработ юных авторов. В конкурсную программу «Киновертикали» 2017 года вошли 119 фильмов из 26 регионов России, Белоруссии, Казахстана, Франции и Германии.

Наибольшее количество работ будет представлено в номинации «Лучший анимационный фильм» - 37 работ из 13 субъектов России и Белоруссии. В конкурсную программу в номинации «Моя малая родина» вошли30 видеороликов. В номинации «Я выбираю свой путь» отобрана 21 работа из 14 регионов России, а также из Германии и Франции. В номинацию «Зеленое кино», посвященной Году экологии в России, вошли 18 фильмов.

Также отборочная комиссия решила выделить отдельную номинацию «Социальная реклама», в которой примут участие 13 роликов из 8 регионов России. Эти работы направлены на поддержку людей с ограниченными физическими возможностями.

Юные киношники Саратовской области представлены на конкурсе 20 кинолентами и 10 анимационными фильмами и таким образом примут участие во всех номинациях фестиваля.

Отобранные ролики с 1 сентября 2017 года будут выложены в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Киновертикаль Саратов». Зрителям конкурса будет предложено принять участие в интернет-голосовании, по итогам которого определится фильм-победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».