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Четверо полицейских обвинены в мелком мошенничестве и служебном подлоге

Новости
Четверо полицейских обвинены в мелком мошенничестве и служебном подлоге

Ершовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Саратовской области завершил расследование уголовного дела в отношении четырех сотрудников отдела полиции в составе МО МВД России «Дергачевский».

В зависимости от роли каждого из них они обвиняются в служебном подлоге, совершенном группой лиц, и мелком взяточничестве.

По данным следствия, в ноябре 2015 года обвиняемые в целях улучшения статистических показателей на службе внесли заведомо ложные сведения в административные материалы, составленные в отношении двух лиц, за якобы совершенные ими правонарушения: появление в общественных местах в состоянии опьянения; распитие алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом. В действительности указанные в документах лица данные нарушения не совершали.

Кроме того, инспектор ИАЗ получил от одного из данных граждан взятку в виде денег в сумме 5 000 рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за непривлечение его и знакомого к установленной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Противоправные действия полицейских выявлены сотрудниками ОРЧ (СБ) регионального управления МВД России.

По ходатайству следователя территориального подразделения СК судом четверо сотрудников отстранены от занимаемых должностей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.

В пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области уточнили, что в ОРЧ (СБ) Главка по данному факту проводилась служебная проверка, если в суде вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел, понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности."