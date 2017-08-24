В Ночь кино саратовцы увидят фильмы "Время первых" и "Кухня.Последняя битва"
27 августа в области пройдет всероссийская акция «Ночь кино».
Показы лучших отечественных кинолент 2016-2017 годов состоятся на 33 площадках области. Так, жители Татищева увидят кинокартины на Центральной площади райцентра, в районном поселке Озинки показ состоится в районном Доме культуры, в Балакове возможность увидеть отечественные ленты будет в Городском центре искусства.
В Саратове будут работать две открытые площадки: на пешеходной зоне по улице Волжская и в сквере Дружбы народов (Заводской район).
Жителям и гостям города планируется продемонстрировать полнометражный мультфильм «Снежная королева-3: Огонь и лед» (реж. А.Цицилин), художественные фильмы «Время первых» (реж. Д.Киселев) и «Кухня. Последняя битва» (реж. А.Федотов).