24 августа 2017 02:30 ЧЕТВЕРГ
Новости
19:00 | 23 августа
Саратовскую область посетит делегация из северной столицы
18:20 | 23 августа
Совет ветеранов Саратова отметит 30-летие
17:45 | 23 августа
Скверу в Энгельсе присвоено звание Альфреда Шнитке
17:03 | 23 августа
На улице Сакко и Ванцетти обнаружено тело 65-летней женищны
16:19 | 23 августа
В Саратовской области на очереди - фестиваль приграничных районов
15:26 | 23 августа
В Государственном музее А.С. Пушкина открылась уникальная выставка «С ружьем и лирой. Охота и русская литература»
14:30 | 23 августа
В Ночь кино саратовцы увидят фильмы "Время первых" и "Кухня.Последняя битва"
13:47 | 23 августа
119 фильмов допущены к участию в конкурсе "Киновертикаль"
13:00 | 23 августа
Четверо полицейских обвинены в мелком мошенничестве и служебном подлоге
12:11 | 23 августа
«Тольяттиазот» инвестирует строительство морского порта на Черном море
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В Ночь кино саратовцы увидят фильмы "Время первых" и "Кухня.Последняя битва"

Новости
В Ночь кино саратовцы увидят фильмы "Время первых" и "Кухня.Последняя битва"

27 августа в области пройдет всероссийская акция «Ночь кино».

Показы лучших отечественных кинолент 2016-2017 годов состоятся на 33 площадках области. Так, жители Татищева увидят кинокартины на Центральной площади райцентра, в районном поселке Озинки показ состоится в районном Доме культуры, в Балакове возможность увидеть отечественные ленты будет в Городском центре искусства.

В Саратове будут работать две открытые площадки: на пешеходной зоне по улице Волжская и в сквере Дружбы народов (Заводской район).

Жителям и гостям города планируется продемонстрировать полнометражный мультфильм «Снежная королева-3: Огонь и лед» (реж. А.Цицилин), художественные фильмы «Время первых» (реж. Д.Киселев) и «Кухня. Последняя битва» (реж. А.Федотов).