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«РуссНефть» Гуцериева потратит на природоохранные мероприятия 200 млн рублей

Новости


Нефтяная компания Михаила Гуцериева вкладывает средства в охрану окружающей среды. В текущем году, который был объявлен Годом экологии, на эти цели запланировано потратить 200 млн рублей.

Главным направлением в природоохранной деятельности НК «РуссНефть» является ликвидация шламохранилищ – сооружений, предназначенных для сбора отходов бурения. В ходе реализации программы, предусмотрена их засыпка и рекультивация с восстановлением плодородного слоя почвы. Такие работы уже проведены на ряде месторождений, на эти цели потрачено свыше 40 млн рублей. Еще свыше 150 млн рублей планируется потратить по данному направлению до конца текущего года.

Еще одно направление в природоохранной деятельности нефтяной компании является внедрение технологий, позволяющих производить переработку бурового шлама, который остается после бурения скважин и изготовление из него строительных материалов. В настоящее время на территориях Средне-Шапшинского, Верхне-Шапшинского, Тагринского и Поселкового месторождений переработано более 30 тысяч кубометров бурового шлама.