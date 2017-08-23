Саратовец убил сына

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Ранее сообщалось, что в ночь с 10 на 11 августа 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на территории частного дома на Мурманском проезде тела 38-летнего жителя указанного дома, с признаками насильственной смерти.Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования смерть потерпевшего наступила от колото-резаных ранений груди.По версии следствия, 10 августа 2017 года в вечернее время между указанным мужчиной и его отцом, находившимися в доме по месту проживания в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Причиной ссоры стали якобы претензии последнего по поводу отсутствия у сына работы, а также помощи по хозяйству. В ходе ссоры отец нанес родственнику один удар ногой по туловищу, а также два удара ножом в грудь. Впоследствии заметив, что сын перестал подавать признаки жизни, злоумышленник вызвал бригаду «скорой медицинской помощи», которые по прибытию констатировали смерть потерпевшего.В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Обвиняемый подтвердил, что действительно нанес удары сыну. Расследование уголовного дела продолжается.