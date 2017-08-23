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В пятницу стартует ралли-рейд «Великая степь – Волга»

Новости / Спорт
В пятницу стартует ралли-рейд «Великая степь – Волга»

Комитет ралли-рейдов Российской автомобильной федерации опубликовал на своем сайт список заявленных участников со временем явки на административные проверки и техническую инспекцию, - сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики, спорта и туризма.

Всего на участие в этапе Чемпионата России и Кубка России по ралли-рейдам заявилось 37 экипажей, включающих гонщиков из 17 регионов России.

Напомним, 25-27 августа 2017 года в Саратовской области пройдет ралли-рейд «Великая степь – Волга». Соревнование носит статус четвертого этапа Чемпионата России по ралли-рейдам, третьего этапа Кубка России по ралли-рейдам, второго этапа Чемпионата России по кросс-кантри ралли, третьего этапа Кубка России по кросс-кантри ралли, пятого этапа Кубка МФР, пятого этапа Традиционных соревнований. Общая дистанция гонки составит около 760 км. Суммарная протяженность СУ – примерно 568 км.

Соревнования пройдут в Саратовском, Красноармейском, Лысогорском, Калининском, Самойловском, Энгельсском, Краснокутском и Ровенском районах Саратовской области.