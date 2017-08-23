Фирменные поезда на Приволжской магистрали оснастили трапами для безопасного входа в вагон
Новое оборудование появилось в трех фирменных поездах: №9/10 сообщением Саратов – Москва, №17/18 сообщением Саратов – Москва и №1/2 сообщением Волгоград – Москва.
Как поясняет служба корпоративных коммуникаций ПривЖД, такие устройства позволят пассажирам с крупным багажом, семьям с детьми, пожилым людям и маломобильным пассажирам на инвалидных колясках беспрепятственно производить посадку и высадку, легко преодолевая расстояние между поездом и платформой. Трапы имеют съемную конструкцию и высокую прочность. Также они легко снимаются и устанавливаются, не мешая свободному передвижению пассажиров по составу.
Данные меры не только повысят безопасность пассажирских железнодорожных перевозок, но и предоставят гражданам, испытывающим трудности в передвижении, дополнительный комфорт в путешествиях на дальние расстояния.