Гидрометцентр предупреждает об усилении ветра

просмотров: 83

Днем местами по Саратовской области ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра, порывы 15-19 м/с, в Саратове 15-17 м/с., местами в Левобережье Саратовской области ожидается максимальная температура воздуха +35…+36°.В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности:- убрать вещи с балконов и лоджий;- выходя из дома, закрыть окна, отключить все электроприборы;- по возможности переставить личное транспортное средство на площадку, расположенную на безопасном расстоянии от деревьев;- усилить меры пожарной безопасности дома и на улице. Помните, в жаркую и ветряную погоду малейшая искра или непотушенный окурок может стать причиной крупного пожара.Если во время непогоды вы оказались на улице:- необходимо укрыться в магазине или любом другом помещении;- держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций;- запрещается находиться вблизи ЛЭП;- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.