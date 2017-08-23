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Гидрометцентр предупреждает об усилении ветра

Новости
Гидрометцентр предупреждает об усилении ветра

Саратовский гидрометцентрпредупреждает, что завтра, 23 августа, в Саратовской области сложатся неблагоприятные погодные условия.

Днем местами по Саратовской области ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра, порывы 15-19 м/с, в Саратове 15-17 м/с., местами в Левобережье Саратовской области ожидается максимальная температура воздуха +35…+36°.

В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности:

- убрать вещи с балконов и лоджий;

- выходя из дома, закрыть окна, отключить все электроприборы;

- по возможности переставить личное транспортное средство на площадку, расположенную на безопасном расстоянии от деревьев;

- усилить меры пожарной безопасности дома и на улице. Помните, в жаркую и ветряную погоду малейшая искра или непотушенный окурок может стать причиной крупного пожара.

Если во время непогоды вы оказались на улице:

- необходимо укрыться в магазине или любом другом помещении;

- держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций;

- запрещается находиться вблизи ЛЭП;

- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.