Саратовские детсадовцы поздравили с днем рождения Чебурашку
Ребята детского сада № 20 «Аленький цветочек» города Саратова отметили 48-летие Чебурашки.
Днем рождения самого доброго и милого мультяшного персонажа его автор - Эдуард Успенский - назвал 20 августа.
Ребята с удовольствием пересмотрели мультфильмы, прочитали книги, нарисовали для Чебурашки поздравительные открытки, при помощи воспитателей написали теплые, искренние поздравления, запечатали их в большой конверт. Встретившись с начальником почтового отделения, с ее помощью отправили праздничное письмо.
День рождения любимого героя отметили с песнями, конкурсами, и, конечно же, «Караваем» - любимой игрой всех именинников. Самые симпатичные портреты Чебурашки с поздравлениями ребята отправили на электронную почту его автору – Эдуарду Николаевичу Успенскому.
«Такие мини-праздники создают у детворы отличное настроение, способствуют развитию детско-родительских отношений, воспитывают любовь к детской литературе» - отметила заведующий садом Людмила Никитина.