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Состоялся очередной фестиваль "Багаевские яблочки"

Новости
Состоялся очередной фестиваль "Багаевские яблочки"

В яблочный спас в селе Багаевка прошел IV районный фестиваль «Багаевские яблочки».

В этом году тематика фестиваля была посвящена празднованию 80-летия образования Саратовского муниципального района. На открытой площадке разместились 12 презентационных палаток, демонстрирующие историю и колорит каждого из 12 муниципальных образований района. Творческие коллективы встречали почетных гостей величальными песнями, тематическими частушками, а также угощали чаем из самоваров и вкусными кулинарными изделиями. Каждого посетителя фестиваля встречали ростовые куклы, раздавали памятные значки и магниты.

В течение нескольких часов шла концертная программа, в которой приняли участие все творческие коллективы учреждений культуры. На площадке «Мастерская» разместились мастера декоративно-прикладного искусства.

В период проведения всего фестиваля самых юных участников организаторы фестиваля угощали мороженым, яблочным пирогом и компотом из яблок.

Главный приз «Хрустальное яблоко» за самую яркую и интересную презентацию получило Михайловское муниципальное образование. Кульминацией фестиваля стала демонстрация мультипликационного фильма под открытым небом «Трио в перьях».