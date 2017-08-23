Состоялся очередной фестиваль "Багаевские яблочки"
В яблочный спас в селе Багаевка прошел IV районный фестиваль «Багаевские яблочки».
В этом году тематика фестиваля была посвящена празднованию 80-летия образования Саратовского муниципального района. На открытой площадке разместились 12 презентационных палаток, демонстрирующие историю и колорит каждого из 12 муниципальных образований района. Творческие коллективы встречали почетных гостей величальными песнями, тематическими частушками, а также угощали чаем из самоваров и вкусными кулинарными изделиями. Каждого посетителя фестиваля встречали ростовые куклы, раздавали памятные значки и магниты.
В течение нескольких часов шла концертная программа, в которой приняли участие все творческие коллективы учреждений культуры. На площадке «Мастерская» разместились мастера декоративно-прикладного искусства.
В период проведения всего фестиваля самых юных участников организаторы фестиваля угощали мороженым, яблочным пирогом и компотом из яблок.
Главный приз «Хрустальное яблоко» за самую яркую и интересную презентацию получило Михайловское муниципальное образование. Кульминацией фестиваля стала демонстрация мультипликационного фильма под открытым небом «Трио в перьях».