Юбилейный сезон в ТЮЗе открывается "Снежной королевой"

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Ближайшие планы театра озвучила его пресс-служба:"Начало сотого театрального сезона — это начало подготовки к празднованию 100-летия театра в 2018 году, и в период с сентября по июнь саратовцев ждёт немало сюрпризов, связанных с историей первого в мире детского театра, а также новых интересных театральных проектов. В кассе и на сайте ТЮЗа Киселёва с середины августа началась продажа билетов на сентябрь. Какие события ждут любителей театра уже в первый месяц юбилейного сезона?Сотый театральный сезон в ТЮЗе открывается премьерой. В субботу 16 сентября 2017 года на Большой сцене Саратовского ТЮЗа спектакль по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» представит художественный руководитель театра, народный артист России Юрий Ошеров. Над постановкой вместе с режиссёром Юрием Ошеровым, учеником Юрия Петровича Киселёва, работает большая команда саратовских авторов, которых по праву можно считать хранителями и продолжателями традиций «киселёвской школы». Художник-постановщик спектакля — Михаил Гаврюшов, его работы для ТЮЗа избегают буквальной иллюстративности, художник обращается к детской фантазии, призывает к сотворчеству. Музыку к спектаклю написал постоянный соавтор тюзовских спектаклей Сергей Ткачёв, которого Киселёв называл «поистине театральным композитором и музыкальным художником». Над пластическим решением работает артист театра и хореограф Алексей Кривега, его авторский стиль, соединяющий выразительные, сценические и театральные элементы и современные танцевальные ритмы, уже становится визитной карточкой ТЮЗа Киселёва.В сентябре в театральной афише вновь появится спектакль по литературной сказке Антония Погорельского «Черная курица, или Подземные жители» на Большой сцене, премьеру которого ТЮЗ представил в новогодние праздники. Поучительная и волшебная история для зрителей старше 10 лет, которую режиссёр и артист театра Артём Кузин вместе со своей постоянной творческой командой представил в динамичном и современном ключе, возвращается на сцену ТЮЗа в субботу 23 сентября в 11-00.Помимо спектаклей текущего репертуара и премьеры, в сентябрьских планах Саратовского ТЮЗа — выездные гастроли и прием гостей на своей площадке.Труппу Саратовского ТЮЗа снова пригласили выступить в Самаре, на открытии Всероссийского фестиваля-лаборатории театров для детей и молодежи «Золотая репка – 2017». На гастроли артисты театра отправятся в самом начале осени, две постановки из текущего репертуара театра саратовцы будут играть три первых фестивальных дня с 8 по 10 сентября 2017 года на сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького.Сразу после возвращения театра с гастролей, 12 сентября в 17-00 на Малой сцене театра Гёте-Институт при участии проектного бюро eArt group представят лекцию Томаса Мартина о Бертольде Брехте. Томас Мартин – немецкий драматург, поэт, писатель, режиссер, работал в ведущих театрах и культурных изданиях Германии, сотрудничал с Хайнером Мюллером и Франком Касторфом. Лекция рассчитана на тех, кто глубоко интересуется вопросами истории и теории театра и драматургии, запись на неё будет открыта для всех желающих на сайте театра в начале сентября.В дальнейших планах театра до конца 2017 года — ещё два события. В 99-й день рождения театра 4 октября 2017 года на Малой сцене зрители смогут снова посмотреть нашумевший эскиз, показанный на XIII творческой лаборатории по современной драматургии «Четвертая высота. Саратов документальный» в апреле 2017 года. Документальная пьеса «Всё будет хорошо» в жанре вербатим, которую драматург из Екатеринбурга Ирина Васьковская создала на основе интервью с сотрудниками ТЮЗа Киселёва, рассказывает о театре-доме, учителях, традиции, судьбе и профессии артиста. Эскиз режиссёра Илья Ротенберга, главного режиссёра Екатеринбургского ТЮЗа, по этой пьесе стал лидером зрительского голосования на прошедшей лаборатории. Новый показ эскиза «Всё будет хорошо» — возможность для всех, кто не смог попасть на лабораторию в апреле, познакомиться с жанром документального театра и погрузиться в атмосферу творческого эксперимента.После празднования 99-го дня рождения Саратовского ТЮЗа к репетициям приступит главный режиссёр театра Алексей Логачёв. В конце декабря он представит на суд зрителей театральную интерпретацию одной из самых популярных книг в истории русской литературы 20 века — романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев».За другими новостями и событиями 100-го театрального сезона можно следить на сайте театра http://www.tuz-saratov.ru, а также в аккаунтах театра в социальных сетях. Касса Саратовского ТЮЗа работает с 10 до 19 ежедневно, вход в кассу — с улицы Киселёва. Билеты онлайн можно купить на сайте театра".