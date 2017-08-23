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В Волге утонул 20-летний парень

Новости
В Волге утонул 20-летний парень

Вчера вечером в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели во время купания в реке Волга тела 20-летнего молодого человека.

По данному факту следственный отдел по городу Саратов СУ СК РФ по Саратовской области организовал доследственную проверку.

По предварительным данным, молодой человек во время отдыха на одной из туристических баз Саратовского района отправился искупаться, стал тонуть. Родственникам удалось вытащить его из воды, однако реанимационные манипуляции не дали положительного результата, и молодой человек скончался на месте.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.