В саратовских лесах по-прежнему пожароопасно
С 15 августа 2017 года по условиям погоды действует режим ограничения пребывания граждан в лесах, - сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Работники лесного хозяйства прилагают максимум усилий для предупреждения возгораний леса. Выполняются профилактические противопожарные мероприятия на землях лесного фонда, ведется лесопожарная пропаганда среди населения.
Ежедневно проводятся патрулирования по 170 наиболее пожароопасным маршрутам протяженностью 12787 км. С начала пожароопасного сезона проведено 3611 патрулирований. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах привлечен 71 человек, сумма штрафов составила 599,0 тыс. руб.
Однако усилий одних только работников лесного хозяйства недостаточно. Министерство природных ресурсов и экологии области обращается к жителям Саратовской области:
На период аномально жаркой погоды необходимо ограничить пребывание в лесах. В случае обнаружения лесного пожара звоните по телефону МЧС 112, дежурному ближайшего лесхоза, лесничества, а также в региональную диспетчерскую службу министерства природных ресурсов и экологии области 57-45-00 и на единый номер Федеральной лесной охраны 8-800-100-94-00 круглосуточно.
До прибытия лесопожарных формирований необходимо принять все возможные меры по тушению пожара.