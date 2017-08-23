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АРТВЕЛЛ сообщила о подписании Меморандума о сотрудничестве с WS Corporation

Новости
АРТВЕЛЛ сообщила о подписании Меморандума о сотрудничестве с WS Corporation

Российская IT-компания ООО «АРТВЕЛЛ» сообщила о подписании Меморандума о взаимовыгодном сотрудничестве с крупным южнокорейским консалтинговым холдингом WS Corporation. Стороны договорились содействовать друг другу в привлечении проектов на российском и корейском рынках соответственно. Партнерство WS Corporation и АРТВЕЛЛ будет способствовать сближению Кореи и России, развитию бизнеса, а также улучшению инвестиционного климата обоих государств.

Интересы иностранной компании простираются на разные сферы бизнеса. В России сегодня холдинг работает над несколькими проектами в Санкт-Петербурге и на Сахалине (судостроение), а также в Амурской области и Хабаровском крае (строительство). У себя на родине WS Corporation развивает бизнес в сферах судостроения, промышленного и жилищного строительства, энергетики, бизнес-консалтинга, юридических и переводческих услуг. Компания активно ищет партнеров для начала деятельности и в других регионах Российской Федерации. Партнерство с АРТВЕЛЛ, как считает гендиректор WS Corporation г-н Сон Юн Сок (Seong Yeongseok), позволит успешно реализовать стратегические планы холдинга в РФ.

ООО «АРТВЕЛЛ», крупный системный интегратор, является лидером среди отечественных IT-компаний в сфере веб-разработок, сотрудничает с государственными учреждениями, разрабатывая корпоративные порталы и веб-сайты, имеет опыт работы с иностранными компаниями, в числе которых известный корейский производитель LG Electronics и крупнейший центр онлайн-торговли Южной Кореи INTERPARK.

Николай Апурин, гендиректор ООО «АРТВЕЛЛ», считает, что сотрудничество с WS Corporation поможет найти для российских заказчиков не только ответственных поставщиков товаров широкого спроса и качественного оборудования, но и самых конкурентоспособных и профессиональных исполнителей.