Саратовская консерватория открывает новый концертный сезон

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- Идея проекта «Quatro Musicians», что называется, лежала на поверхности, - отмечает пресс-служба регионального министерства культуры. - Молодые, талантливые артисты и просто хорошие друзья не раз выступали в дуэтах и решили, наконец, объединиться вчетвером. В таком составе они объедут несколько городов – Пензу, Самару, Тольятти, Ставрополь, Невинномысск, Димитровград, Ульяновск и Саратов, где дадут концерты камерной классической музыки. Выступят и в священном для любого музыканта месте – усадьбе Сергея Васильевича Рахманинова Ивановке (Тамбовская область), где в начале XX века собирался весь цвет русской музыкальной культуры, а позже выступали Г. Вишневская, М. Ростропович, И. Архипова, М. Магомаев, Т. Синявская, Н. Луганский, М. Плетнев и многие другие выдающиеся деятели искусства.Фото http://gdehorosho.ru