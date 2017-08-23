В Саратовской области открыт сезон охоты на водоплавающую дичь
19 августа в Саратовской области открылась летне-осенняя охота на водоплавающую дичь.
Сотрудники комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области совместно с представителями Росгвардии и ГУ МВД провели 61 рейд патрулирования охотничьих угодий. Рейды проводились круглосуточно с целью предотвращения нарушений правил охоты.
В отношении физических лиц – нарушителей – составлено 42 административных протокола, изъято три единицы огнестрельного оружия. В основном нарушения касались отсутствия разрешения на добычу пернатой дичи, - сообщили специалисты комитета.