На фестивале пирога в Духовницком районе угощали чиненками с пасленом

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В нем приняли участие более 3000 жителей и гостей района.Кроме жителей МО на праздник праздник приехали гости из Балаковского, Хвалынского, Ивантеевского, Краснопартизанского, Перелюбского, Пугачевского районов Саратовской области, а также города Самара и села Хворостянка Самарской области.В Брыковском муниципальном образовании Духовницкого района издавна готовят пироги под названием «чиненки». Их тесто замешивается на сметане без добавления яиц. Начинка может быть самой разнообразной. На празднике гостей угощали чиненками с пасленом и делились со всеми желающими старинным рецептом.На мероприятии работали несколько площадок.На площадке «Королевство пирога» 32 команды соревновались за звание лучших в выпечке. На площадке «Сельское подворье» муниципальные образования района презентовали свои села, угощали традиционными для своих сел кушаньями, пели песни.В «Городе мастеров» жители и гости фестиваля могли познакомиться с работами местных умельцев. В «Торговой лавке» можно было приобрести сувениры с эмблемами праздника. Все желающие могли попробовать уху, плов и шашлык. Но центральным блюдом, конечно, были пироги, которые раздавали бесплатно. Для этого их было приготовлено более 100 штук со всевозможными начинками.Сообщает пресс-служба регионального правительства.