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На фестивале пирога в Духовницком районе угощали чиненками с пасленом

Новости
На фестивале пирога в Духовницком районе угощали чиненками с пасленом

20 августа в районном поселке Духовницкое прошел первый фестиваль пирога.

В нем приняли участие более 3000 жителей и гостей района.

Кроме жителей МО на праздник праздник приехали гости из Балаковского, Хвалынского, Ивантеевского, Краснопартизанского, Перелюбского, Пугачевского районов Саратовской области, а также города Самара и села Хворостянка Самарской области.

В Брыковском муниципальном образовании Духовницкого района издавна готовят пироги под названием «чиненки». Их тесто замешивается на сметане без добавления яиц. Начинка может быть самой разнообразной. На празднике гостей угощали чиненками с пасленом и делились со всеми желающими старинным рецептом.

На мероприятии работали несколько площадок.

На площадке «Королевство пирога» 32 команды соревновались за звание лучших в выпечке. На площадке «Сельское подворье» муниципальные образования района презентовали свои села, угощали традиционными для своих сел кушаньями, пели песни.

В «Городе мастеров» жители и гости фестиваля могли познакомиться с работами местных умельцев. В «Торговой лавке» можно было приобрести сувениры с эмблемами праздника. Все желающие могли попробовать уху, плов и шашлык. Но центральным блюдом, конечно, были пироги, которые раздавали бесплатно. Для этого их было приготовлено более 100 штук со всевозможными начинками.

Сообщает пресс-служба регионального правительства.