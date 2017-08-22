На фестивале пирога в Духовницком районе угощали чиненками с пасленом
20 августа в районном поселке Духовницкое прошел первый фестиваль пирога.
В нем приняли участие более 3000 жителей и гостей района.
Кроме жителей МО на праздник праздник приехали гости из Балаковского, Хвалынского, Ивантеевского, Краснопартизанского, Перелюбского, Пугачевского районов Саратовской области, а также города Самара и села Хворостянка Самарской области.
В Брыковском муниципальном образовании Духовницкого района издавна готовят пироги под названием «чиненки». Их тесто замешивается на сметане без добавления яиц. Начинка может быть самой разнообразной. На празднике гостей угощали чиненками с пасленом и делились со всеми желающими старинным рецептом.
На мероприятии работали несколько площадок.
На площадке «Королевство пирога» 32 команды соревновались за звание лучших в выпечке. На площадке «Сельское подворье» муниципальные образования района презентовали свои села, угощали традиционными для своих сел кушаньями, пели песни.
В «Городе мастеров» жители и гости фестиваля могли познакомиться с работами местных умельцев. В «Торговой лавке» можно было приобрести сувениры с эмблемами праздника. Все желающие могли попробовать уху, плов и шашлык. Но центральным блюдом, конечно, были пироги, которые раздавали бесплатно. Для этого их было приготовлено более 100 штук со всевозможными начинками.
Сообщает пресс-служба регионального правительства.