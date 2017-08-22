На границе с Казахстаном задержан продовольственный груз из Киргизии
Нарушение выявили сотрудники регионального управления Россельхознадзора на фитосанитарном контрольном посту «Озинки».
Как сообщили в ведомстве, при проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что на территорию Саратовской области ввозилась подкарантинная продукция – смесь сухофруктов, шиповник, курага, рис, фасоль, чеснок свежий общим весом 21000 кг из Республики Киргизия. При проверке документации было установлено, что фитосанитарный сертификат недействителен, а именно неверно указан адрес получателя.
На владельцев груза, допустивших нарушения карантинного законодательства, составлен протокол об административном правонарушении. В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства собственникам подкарантинного груза выдано предписание о его возврате по месту отгрузки.
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