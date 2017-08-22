Бездомный мужчина подозревается в краже электроинструмента с дачи
Подозреваемый объявлен в розыск.
Полиция Саратова разыскивает Ковалика Дениса Валентиновича 1974 года рождения. Он подозревается в краже электроинструмента в СНТ "Березка-1" с. Долгий Буерак. По данным регионального управления МВД, определенного места жительства разыскиваемый не имеет, злоупотребляет спиртными напитками. Может скрываться в подъездах и подвалах жилых домов областного центра.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении данного гражданина, просят сообщить по телефонам: 934-560, 994-640, 8927-223-45-60 или 02 (с сотового 102).