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"Заводчане" отметили День района

Новости
"Заводчане" отметили День района


Торжества прошли в субботу, 19 августа, в сквере "Дружба народов".

По информации пресс-службы районной администрации, среди гостей праздника были жители не только Заводского района, но и других районов города и области, руководство муниципалитета, представители депутатского корпуса.

В ходе мероприятия была открыта доска почета «Лучшие семьи Заводского района», состоялось чествование заслуженных жителей, ветеранов, молодоженов, в торжественной обстановке вручены сертификаты и подарки.

Программа праздника позволила найти занятие по душе абсолютно всем гостям: для самых маленьких была организована интерактивная площадка, где под детские песенки детвора весело скакала на игрушечной лошадке, водила хороводы, участвовала в конкурсах, ведущими которых стали актеры в костюмах сказочных персонажей и клоунов.

Подростки с удовольствием наблюдали за показательными выступлениями своих сверстников, принимали участие в танцевальных флешмобах, многочисленных мастер-классах, конкурсной программе «Яблочный фреш», турнире по бадминтону.

На площадке «Город мастеров» всем желающим нанесли аквагрим, научили лепке, аппликации, макраме, плетению браслетов из бисера и ниток, рисованию акварелью, созданию украшений их атласных лент.

Интерес у мужской половины вызвала «Армейская зона». Старшее поколение заинтересовала «Ярмарка садоводов». На выставке продукции предприятий района были представлены новинки производства, сельскохозяйственная продукция. Посетители смогли посмотреть на достижения района, продегустировать и купить понравившиеся продукты: мед, овощи и фрукты, колбасные изделия.

В домашней обстановке фудкорта для гостей подготовлены вкуснейшие десерты, пироги с яблоками, фрукты, прохладительные напитки. Изюминкой зоны стал громадный торт с архитектурными видами и достопримечательностями района.