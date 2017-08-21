Саратовскому полицейскому вручена медаль «За спасение погибавших»

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Награждение состоялось сегодня в ГУ МВД России по Саратовской области. Медаль герою вручил врио начальника управления полковник полиции Сергей Полтанов.- В июне 2016 года настоящей трагедией мог закончиться отдых на берегу водоема для двух жителей Аткарска. 40-летний мужчина со своим малолетним сыном купались в реке. Когда они оба неожиданно скрылись под водой, Алексей Зотов, отдыхавший с семьей на том же водоеме, был единственным, кто, не раздумывая, бросился спасать тонущихРебенка обнаружил сразу. Вытянув его на поверхность, Алексей положил мальчика на плечо и, придерживая одной рукой, добрался до берега. Там сотрудник полиции передал малыша подбежавшим женщинам, а затем снова бросился в воду, чтобы спасти мужчину.На берегу Алексей оказал первую помощь и ребенку, и мужчине, после чего передал их прибывшим медицинским работникам, - рассказали о подвиге в пресс-службе Главка.