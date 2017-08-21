21 августа 2017 20:57 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:18 | 21 августа
Бездомный мужчина подозревается в краже электроинструмента с дачи
17:41 | 21 августа
Гандболисты "СГАУ-Саратов" заняли второе место на предсезонном турнире в Невинномысске
17:10 | 21 августа
Далай-Лама в интервью Дмитрию Портнягину предрек России великое будущее
16:30 | 21 августа
В Саратове впервые пройдет всероссийская творческая лаборатория одаренных детей "Через тернии к звездам!"
15:21 | 21 августа
"Заводчане" отметили День района
14:10 | 21 августа
Саратовскому полицейскому вручена медаль «За спасение погибавших»
13:13 | 21 августа
В Балтайском районе отметили «Медовый праздник Балы-Тау»
12:25 | 21 августа
Жительница Вольска предположительно в порыве ревности застрелила супруга
11:36 | 21 августа
В сентябре можно путешествовать в плацкартном вагоне с существенной скидкой
10:49 | 21 августа
В Красноармейском районе в течение нескольких часов тушили лесной пожар
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Балтайском районе отметили «Медовый праздник Балы-Тау»

Новости
В Балтайском районе отметили «Медовый праздник Балы-Тау»


Мероприятие состоялось в минувшую пятницу, 18 августа.

По информации министерства по делам территориальных образований, праздник задуман как туристическое событие и должен стать ежегодным. Место его проведения выбрано не случайно: в Балтае до сих пор трудятся несколько десятков династий пчеловодов, действует более 60 пасек.

Центральным местом фестиваля стала зона чаепития, где на фоне зеленых лесистых холмов гости бесплатно угощались настоящими травяными чаями. Все травы – из экологически чистых балтайских лесов. Напитки заваривались в настоящих угольных самоварах.

В этот день в Балтае можно было посетить музей под открытым небом, посвященный пчеловодству. Его экспонаты представлены местными жителями и содержат предметы ремесла, начиная с довоенных лет: старые ульи-борти, ловушки для пчел, роевня с сеткой из лыка, медогонки и так далее.

Одним из самых любопытных экспонатов музея стал действующий прозрачный улей, изготовленный местным пасечником, в котором можно наблюдать работу и жизнь пчелиной семьи.

Гости праздника продегустировали более 10 видов меда. Помимо развесного меда можно было попробовать мед в сотах, прополис, пергу, маточное молочко, гамагент.

Праздник посетили порядка 2500 человек, в том числе гости из других регионов – Пензенской и Ульяновской областей.