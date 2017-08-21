В Балтайском районе отметили «Медовый праздник Балы-Тау»

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По информации министерства по делам территориальных образований, праздник задуман как туристическое событие и должен стать ежегодным. Место его проведения выбрано не случайно: в Балтае до сих пор трудятся несколько десятков династий пчеловодов, действует более 60 пасек.Центральным местом фестиваля стала зона чаепития, где на фоне зеленых лесистых холмов гости бесплатно угощались настоящими травяными чаями. Все травы – из экологически чистых балтайских лесов. Напитки заваривались в настоящих угольных самоварах.В этот день в Балтае можно было посетить музей под открытым небом, посвященный пчеловодству. Его экспонаты представлены местными жителями и содержат предметы ремесла, начиная с довоенных лет: старые ульи-борти, ловушки для пчел, роевня с сеткой из лыка, медогонки и так далее.Одним из самых любопытных экспонатов музея стал действующий прозрачный улей, изготовленный местным пасечником, в котором можно наблюдать работу и жизнь пчелиной семьи.Гости праздника продегустировали более 10 видов меда. Помимо развесного меда можно было попробовать мед в сотах, прополис, пергу, маточное молочко, гамагент.Праздник посетили порядка 2500 человек, в том числе гости из других регионов – Пензенской и Ульяновской областей.