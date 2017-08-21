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Жительница Вольска предположительно в порыве ревности застрелила супруга

Новости / ЧП
Жительница Вольска предположительно в порыве ревности застрелила супруга


По данному факту проводится доследственная проверка.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 20 августа в вечернее время между 37-летним потерпевшим и его 35-летней супругой, находившимися в автомобиле, припаркованном на территории города, происходил конфликт на почве ревности женщины. По одной из версий, в ходе ссоры последняя произвела выстрел в мужа из охотничьего ружья, которое лежало на заднем сидении транспортного средства. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

- Ввиду отсутствия свидетелей трагедии в настоящее время для квалификации действий женщины следователи и следователи-криминалисты тщательным
образом изучают и восстанавливают картину произошедших событий, проверяют изложенные ей сведения о совершении выстрела по неосторожности, а также проводят комплекс иных проверочных мероприятий. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в следственном управлении.

Фото http://krasnodar-news.net