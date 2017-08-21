В сентябре можно путешествовать в плацкартном вагоне с существенной скидкой

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По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, скидки предоставляются в зависимости от расположения мест в вагоне. В частности, скидка 40% действует при оформлении билетов на верхние места № 34 и № 36, расположенные в конце вагона, и верхние боковые места №№ 38–54. Скидка 20% действует при оформлении билетов на верхние места №№ 2–32 и нижние боковые места №№ 37–53 не позднее чем за 5 суток до даты отправления.Отмечается, что скидки не применяются при оформлении билетов по другим действующим специальным тарифам, в том числе детскому и для организованных групп пассажиров.На Приволжской магистрали также напоминают, что пассажиры, планирующие путешествие после 24 сентября, также могут воспользоваться специальными тарифами со скидками 40%. По акции "Бархатный сезон" билеты со скидкой можно оформить в плацкартные вагоны ряда поездов в сообщении с Адлером, Анапой и Новороссийском отправлением с 1 октября по 16 декабря. На проезд в плацкартных вагонах поездов, не включенных в акцию "Бархатный сезон", также действует скидка 40%. Даты поездок - с 25 сентября по 16 декабря.Фото http://rivne1.tv