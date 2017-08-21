21 августа 2017 20:57 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:18 | 21 августа
Бездомный мужчина подозревается в краже электроинструмента с дачи
17:41 | 21 августа
Гандболисты "СГАУ-Саратов" заняли второе место на предсезонном турнире в Невинномысске
17:10 | 21 августа
Далай-Лама в интервью Дмитрию Портнягину предрек России великое будущее
16:30 | 21 августа
В Саратове впервые пройдет всероссийская творческая лаборатория одаренных детей "Через тернии к звездам!"
15:21 | 21 августа
"Заводчане" отметили День района
14:10 | 21 августа
Саратовскому полицейскому вручена медаль «За спасение погибавших»
13:13 | 21 августа
В Балтайском районе отметили «Медовый праздник Балы-Тау»
12:25 | 21 августа
Жительница Вольска предположительно в порыве ревности застрелила супруга
11:36 | 21 августа
В сентябре можно путешествовать в плацкартном вагоне с существенной скидкой
10:49 | 21 августа
В Красноармейском районе в течение нескольких часов тушили лесной пожар
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В сентябре можно путешествовать в плацкартном вагоне с существенной скидкой

Новости
В сентябре можно путешествовать в плацкартном вагоне с существенной скидкой


Пассажиры более чем 300 поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") могут приобрести проездные документы в плацкартные вагоны со скидками до 40%. Акция действует в поездах внутригосударственного сообщения отправлением до 24 сентября включительно.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, скидки предоставляются в зависимости от расположения мест в вагоне. В частности, скидка 40% действует при оформлении билетов на верхние места № 34 и № 36, расположенные в конце вагона, и верхние боковые места №№ 38–54. Скидка 20% действует при оформлении билетов на верхние места №№ 2–32 и нижние боковые места №№ 37–53 не позднее чем за 5 суток до даты отправления.

Отмечается, что скидки не применяются при оформлении билетов по другим действующим специальным тарифам, в том числе детскому и для организованных групп пассажиров.

На Приволжской магистрали также напоминают, что пассажиры, планирующие путешествие после 24 сентября, также могут воспользоваться специальными тарифами со скидками 40%. По акции "Бархатный сезон" билеты со скидкой можно оформить в плацкартные вагоны ряда поездов в сообщении с Адлером, Анапой и Новороссийском отправлением с 1 октября по 16 декабря. На проезд в плацкартных вагонах поездов, не включенных в акцию "Бархатный сезон", также действует скидка 40%. Даты поездок - с 25 сентября по 16 декабря.

Фото http://rivne1.tv