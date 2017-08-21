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В Красноармейском районе в течение нескольких часов тушили лесной пожар
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В Красноармейском районе в течение нескольких часов тушили лесной пожар

Новости / ЧП
В Красноармейском районе в течение нескольких часов тушили лесной пожар



На месте происшествия остаются пожарные расчеты.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, 20 августа в 13 ч. 50 м. от дежурного диспетчера министерства природных ресурсов и экологии поступило сообщение о возникновении очага лесного пожара в Красноармейском лесничестве. От МЧС на место происшествия было направлено 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Всего к ликвидации лесного пожара было привлечено 15 единиц техники, 96 человек.

В пресс-службе уточнили, что пожар низовой, угрозы населенным пунктам нет (ближайший населенный пункт Суворово располагается в 5 км). Эвакуация населения и применение авиации для тушения пожара не требуется.

В 23 ч. 40 м. 20 августа пожар был локализован. Для ликвидации пожара на месте остаются силы и средства.

Фото https://xakac.info