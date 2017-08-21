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Подведены итоги операции «Пешеход. Пешеходный переход»

Новости
Подведены итоги операции «Пешеход. Пешеходный переход»


Профилактические мероприятия проводились с 15 по 17 августа в целях повышения уровня защищенности участников дорожного движения, недопущения дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах, укрепления транспортной дисциплины водителей и пешеходов.

По информации ГИБДД города, задачей операции являлось выявление и пресечение нарушений ПДД на пешеходных переходах не только водителями, но и пешеходами. В итоге было выявлено 246 правонарушений. 188 из них произошли по вине автомобилистов, 58 - по вине пешеходов.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям, что в соответствии с Правилами дорожного движения пешеходы при переходе проезжей части имеют преимущество перед транспортными средствами на пешеходных переходах, обозначенных разметкой и знаками. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, для того чтобы пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части, дав им возможность безопасно завершить переход дороги. В тоже время пешеходам следует знать и всегда соблюдать одно из главных правил: запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в личной безопасности.

Фото http://волжск-онлайн.рф