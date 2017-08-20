ДОЛ им. Лизы Чайкиной возобновляет работу

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Напомним, 11 августа в лагере в ходе медицинского осмотра были выявлены признаки ОРВИ у 11 детей. В удовлетворительном состоянии все заболевшие были переданы под наблюдение педиатров по месту жительства. На месте работали специалисты Роспотребнадзора, медицинские работники.Несмотря на то, что 12 августа новых случаев заболевания выявлено не было, по решению РЖД на основании рекомендаций Роспотребнадзора работа лагеря была временно приостановлена, все отдыхающие дети были временно отправлены домой.В ходе проверочных мероприятий диагноз ОРВИ был подтвержден только у троих детей. Лабораторные исследования и результаты проверок показали, что в лагере соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования для обеспечения безопасного отдыха детей.С 18 августа ДОЛ им. Лизы Чайкиной ждет возвращения отдыхающих. Смена продлена по 28 августа.