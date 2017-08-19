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В Саратове активизировались клещи – переносчики инфекционных заболеваний

Новости
В Саратове активизировались клещи – переносчики инфекционных заболеваний

Министерство здравоохранения Саратовской области призывает жителей соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний, переносимых насекомыми:

"На территории нашей области активизировалась жизнедеятельность клещей – переносчиков различных инфекционных заболеваний. При укусах клещей можно заболеть туляремией, клещевым энцефалитом, боррелиозом, различными геморрагическими лихорадками. Наиболее распространенные заболевания, передающиеся клещами, - клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз. Это тяжелые инфекционные заболевания, которые нередко приводят к стойким нарушениям здоровья. Они чаще встречаются в Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале, в Северно-Западном и Центральном регионах страны.

Наибольшая численность клещей наблюдается по обочинам лесных дорог и тропинок, в оврагах, по долинам рек. Но возможно присасывание клеща и в городе. Взрослые клещи поднимаются по траве и кустарнику на высоту 50-150 сантиметров, и здесь находятся в позе ожидания. Когда человек подходит к ним вплотную, клещи быстро переходят на него, цепляясь за одежду. По одежде клещи передвигаются снизу вверх, заползают под одежду на шею, живот, паховую область, на волосистый покров головы. В слюне клеща содержатся обезболивающие вещества, поэтому его присасывание к коже происходит незаметно для человека. Зуд и ощущение саднения возникают лишь через несколько часов, иногда на следующий день, тогда чаще всего и обнаруживается присосавшийся клещ.

В случае обнаружения на теле клеща рекомендуется обратиться в медицинскую организацию для его удаления и последующего наблюдения.

Чтобы защититься от нападения и заползания клещей, перед выходом на природу необходимо специальным образом одеться. Куртка должна быть заправлена в брюки, брюки – в ботинки, рукава и ворот куртки – плотно застегнуты. Голову и шею нужно обвязать платком, который заправить за ворот куртки. Можно использовать специальный комбинезон. Рекомендуется использовать различные отпугивающие клещей препараты – репелленты. Во время пребывания в лесу и поле каждые 2 часа, а также сразу после прогулки, нужно проводить самоосмотр и взаимоосмотр. Если планируется поездка в районы распространения клещевого энцефалита, рекомендуется сделать прививку от этого заболевания. В Саратовской области очагов клещевого энцефалита в природе нет".