Подозреваемый в серии краж из элитных особняков задержан в Волжском районе
В Волжском районе задержан подозреваемый в совершении серии краж из элитных особняков.
Злоумышленник совершал хищения денег и имущества из частных домовладений, находящихся в поселке Юбилейный. Установлена причастность задержанного к совершению 4 краж, еще две попытки оказались неудачными.
Мужчина взламывал оконные стеклопакеты, проникал в дома и похищал ювелирные украшения, деньги, ноутбуки и шубы. Ущерб, причиненный потерпевшим, оценивается в сумму около 500 тысяч рублей.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, устанавливаются дополнительные эпизоды его деятельности.