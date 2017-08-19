На энгельсской авиабазе состоится День открытых дверей
На территории военного аэродрома состоятся торжественные мероприятия, посвященные Дню авиации и Дню Воздушно-космических Сил России.
Гостей праздника ждут торжественное построение личного состава 22-й гвардейской тяжёлой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознамённой дивизии, воздушный показ взлета, пролёта и посадки стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, а также легендарного самолета По-2 времен Великой Отечественной войны – на самолетах именно этого типа воевали летчицы знаменитого «женского» авиаполка, формированием которого в Энгельсе занималась Марина Раскова. Будут продемонстрированы также парашютные прыжки с вертолета Ми-8 и показательный пилотаж на вертолете Ми-2.
Кроме того, для гостей авиабазы будет работать музей авиации под открытым небом, будет возможность и побывать в кабине лётчиков стратегического ракетоносца.