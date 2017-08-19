Продолжаются экскурсии по маршруту "Хлебная площадь"
Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой, СРОО «Мастера ДПИ», Общественная палата Саратовской области, Саратовское региональное общественное движение «Творческая Молодежь», Туристский информационный центр и проект открыток «Путешествiя въ Саратовъ» продолжают свою работу по пешеходному туристическому маршруту «Хлебная площадь», открывшемуся 8 августа.
Маршрут включает в себя 12 памятников архитектуры, расположенных в историческом центре Саратова.
Экскурсия длится более часа и заканчивается в «Городе мастеров», где проходит выставка декоративно-прикладного искусства и все желающие могут принять участие в мастер-классах.
На этой неделе был проведен первый мастер-класс по плетению французского кружева «Фривалите». Посетители учились уникальной технике узелкового плетения, которую в народе еще называют «челночным кружевом». По признанию многих, мастер-класс настолько их заинтересовал, что теперь они попытаются дома самостоятельно создать разнообразные изделия – от сережек до скатертей.