19 августа 2017 03:25 СУББОТА
Новости
19:00 | 18 августа
В Саратове активизировались клещи – переносчики инфекционных заболеваний
18:08 | 18 августа
Подозреваемый в серии краж из элитных особняков задержан в Волжском районе
17:38 | 18 августа
На энгельсской авиабазе состоится День открытых дверей
16:59 | 18 августа
Продолжаются экскурсии по маршруту "Хлебная площадь"
16:36 | 18 августа
Акция "Витамины радости" началась в Саратове
15:53 | 18 августа
В Энгельсе будут судить троих подростков-грабителей
15:00 | 18 августа
Набережную Космонавтов готовят ко Дню города
14:07 | 18 августа
Арт-тест Провиантских складов Рейнеке стартует в Саратове
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Вчера во время пожара пострадала 69-летняя женщина
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Некоторым жителям Заводского района ограничена подача воды
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Продолжаются экскурсии по маршруту "Хлебная площадь"

Новости


Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой, СРОО «Мастера ДПИ», Общественная палата Саратовской области, Саратовское региональное общественное движение «Творческая Молодежь», Туристский информационный центр и проект открыток «Путешествiя въ Саратовъ» продолжают свою работу по пешеходному туристическому маршруту «Хлебная площадь», открывшемуся 8 августа.

Маршрут включает в себя 12 памятников архитектуры, расположенных в историческом центре Саратова.

Экскурсия длится более часа и заканчивается в «Городе мастеров», где проходит выставка декоративно-прикладного искусства и все желающие могут принять участие в мастер-классах.

На этой неделе был проведен первый мастер-класс по плетению французского кружева «Фривалите». Посетители учились уникальной технике узелкового плетения, которую в народе еще называют «челночным кружевом». По признанию многих, мастер-класс настолько их заинтересовал, что теперь они попытаются дома самостоятельно создать разнообразные изделия – от сережек до скатертей.