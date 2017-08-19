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Акция "Витамины радости" началась в Саратове

Новости
Акция "Витамины радости" началась в Саратове

В Саратове началась творческая акция «Витамины радости».

В ней принимают участие юные художники. Под руководством педагога (руководителя изостудии «Художник» Детско-юношеского центра Фрунзенского района Саратова) Ирины Мельниковой ребята создают серию работ, рисуя фрукты, ягоды и т.д.

Акция стартовала 16 августа, в День малинового варенья, а потому именно этому ягодному лакомству художники уделили особое внимание. На картинах можно увидеть и самих авторов, которые решили признаться в любви к варенью в разных стилях. Почетное место заняли и любимые юными живописцами арбузы, гранаты, яблоки и апельсины.

Акция завершится выставкой. «Вкусный день» пройдет в начале сентября, - сообщает пресс-служба Фрунзенского района города Саратова.