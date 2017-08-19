В Энгельсе будут судить троих подростков-грабителей

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По данным следствия, днем 24 марта приятели, действуя совместно и согласованно, незаконно проникли в частный дом, расположенный в одном из сел Энгельсского района, откуда похитили бытовую технику и садовый инвентарь местной жительницы на сумму 3 900 рублей.Кроме того, на следующий день обвиняемые аналогичным образом проникли в сарай, расположенный на территории того же дома, откуда похитили 40 металлических листов общей стоимостью 2 000 рублей.Собственница дома, обнаружив пропажу имущества, обратилась в правоохранительные органы и рассказала о случившемся. В кратчайшие сроки личности злоумышленников были установлены сотрудниками органов внутренних дел.В ходе следствия обвиняемые признали вину в инкриминируемых им деяниях, причиненный ущерб возместили в полном объеме.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.