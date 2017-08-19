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В Энгельсе будут судить троих подростков-грабителей

Новости
В Энгельсе будут судить троих подростков-грабителей

Следственным отделом по городу Энгельс СУ СК РФ по Саратовской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 18-летнего местного жителя (на момент совершения общественно-опасного деяния обвиняемому было 17 лет) и двух его приятелей 14-ти и 15-лет в совершении кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, группой лиц по предварительному сговору; а также кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, днем 24 марта приятели, действуя совместно и согласованно, незаконно проникли в частный дом, расположенный в одном из сел Энгельсского района, откуда похитили бытовую технику и садовый инвентарь местной жительницы на сумму 3 900 рублей.

Кроме того, на следующий день обвиняемые аналогичным образом проникли в сарай, расположенный на территории того же дома, откуда похитили 40 металлических листов общей стоимостью 2 000 рублей.

Собственница дома, обнаружив пропажу имущества, обратилась в правоохранительные органы и рассказала о случившемся. В кратчайшие сроки личности злоумышленников были установлены сотрудниками органов внутренних дел.

В ходе следствия обвиняемые признали вину в инкриминируемых им деяниях, причиненный ущерб возместили в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.