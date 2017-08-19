Набережную Космонавтов готовят ко Дню города
На этой неделе начались мероприятия по приведению пешеходной зоны Набережной Космонавтов в надлежащий вид.
Как сообщает пресс-служба администрации Волжского района, на первом и втором ярусе выполнены работы по санитарной очистке, сбору случайного мусора.
Специализированной подрядной организацией совместно с МУП «Саргорсвет» на территории набережной (в том числе на площади Речного вокзала) скошена трава и сформированы кустарники.
МБУ «Служба благоустройства города» выполнена летняя механизированная уборка, санитарная очистка и покос травы на Набережной Космонавтов от 1-го причала до моста «Саратов–Энгельс».
На участке набережной от ул. Московской до ул. Большой Затонской выполнена формовочная обрезка живой изгороди.
Покрашены и приведены в порядок урны для сбора мусора.
Восстановлено плиточное покрытие лестничного марша, идущего к ресторану «Всеслав Чародей».