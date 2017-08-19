Вчера во время пожара пострадала 69-летняя женщина

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Вчера на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в жилом 9-ти этажном доме на 4 этаже в двухкомнатной квартире на улице Шехурдина. Площадь пожара составила 4 квадратных метра, возгорание произошло на лоджии.Также возгорание произошло в жилом 9-ти этажном доме на 7 этаже в трехкомнатной квартире на улице Рябиновской. Площадь пожара составила два квадратных метра, возгорание произошло на кухне. В результате пожара пострадала женщина 1948 года рождения, с ожогами 2 степени она была госпитализирована в Ожоговый центр. На тушение выезжали 3 единицы техники, 10 человек личного состава.На пульт «01» города Балаково поступил сигнал о пожаре в жилом 9-ти этажном доме на 8 этаже в двухкомнатной квартире по адресу Набережная 50 лет ВЛКСМ. Площадь пожара составила один квадратный метр, горела входная дверь. Предположительная причина пожара - поджог. На тушение выезжали 3 единицы техники, 7 человек личного состава.На пульт «01» города Саратова поступил сигнал о загорании надворных построек в СНТ «Восход-82» на Сокурском тракте. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неизвестного лица, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС Саратовской области.