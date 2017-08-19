Арт-тест Провиантских складов Рейнеке стартует в Саратове

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20 августа в 12.30 стартует Арт-тест Провиантских складов Рейнеке - экспериментальное мероприятие, организованное Саратовским филиалом ГЦСИ и Фондом развития современного искусства. Арт-тест предлагает жителям Саратова познакомиться с актуальными художественными практиками, которые в дальнейшем будет развивать команда нового филиала. Основной темой Арт-теста, подготовленного при участии независимого творческого объединения «Артмоссфера», станет взаимодействие города и природы.Город, стремительно наступающий на территорию природных ландшафтов, — предмет философского осмысления, изучения, и главный герой произведений разных областей искусства — от живописи до литературы и кинематографа. Сегодня архитекторы, дизайнеры и художники стремятся создать пространство для жизни в каменных джунглях, найти хрупкий баланс между урбанизмом и природой, жесткими экономическими законами функционирования и самобытной социальной жизнью каждого района.Известные художники, работающие с городской средой, — Zoom и не менее известные в арт-среде Слава PTRK, Алексей Luka и Женя Желваков (ЖЖ) — продемонстрируют свой взгляд на точки взаимодействия города и природы. Они превратят индустриальное пространство культового памятника архитектуры в платформу для творческого преобразования. Арт-тест Провиантских складов Рейнеке — креативная коллаборация художников из разных городов России, в том числе, живущих и работающих в Саратове. Свои художественные высказывания представят саратовские авторы - Роман Белянин, Андрей Голубцов и Александр Ермилов.С помощью мобильного приложения SketchAR посетители смогут попробовать свои силы в рисовании с применением технологии дополненной реальности, позволяющей проецировать рисунок на любую поверхность. Интерактивная программа для смартфонов от мультидисциплинарного художника Андрея Adno поможет преодолеть «страх белого листа» и без труда сделать наброски даже в качестве первой пробы пера.Гостей ждут дневной салют, фуд-корт и афте-пати в мультиформатном пространстве ИСКРА. Музыкальную программу обеспечит гость из Москвы — DJ Chagin, один из участников легендарного диджейского объединения Flammable Beats.Кроме того, Арт-тест станет стартовой площадкой для большой группы молодых художников со всей России, которые из Провиантских складов Рейнеке поедут на фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина», - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.