19 августа 2017 03:25 СУББОТА
Новости
19:00 | 18 августа
В Саратове активизировались клещи – переносчики инфекционных заболеваний
18:08 | 18 августа
Подозреваемый в серии краж из элитных особняков задержан в Волжском районе
17:38 | 18 августа
На энгельсской авиабазе состоится День открытых дверей
16:59 | 18 августа
Продолжаются экскурсии по маршруту "Хлебная площадь"
16:36 | 18 августа
Акция "Витамины радости" началась в Саратове
15:53 | 18 августа
В Энгельсе будут судить троих подростков-грабителей
15:00 | 18 августа
Набережную Космонавтов готовят ко Дню города
14:07 | 18 августа
Арт-тест Провиантских складов Рейнеке стартует в Саратове
13:12 | 18 августа
Вчера во время пожара пострадала 69-летняя женщина
12:25 | 18 августа
Некоторым жителям Заводского района ограничена подача воды
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Арт-тест Провиантских складов Рейнеке стартует в Саратове

Новости
Арт-тест Провиантских складов Рейнеке стартует в Саратове

Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) в составе «РОСИЗО» совместно с Фондом развития современного искусства представляют Арт-тест Провиантских складов Рейнеке.

20 августа в 12.30 стартует Арт-тест Провиантских складов Рейнеке - экспериментальное мероприятие, организованное Саратовским филиалом ГЦСИ и Фондом развития современного искусства. Арт-тест предлагает жителям Саратова познакомиться с актуальными художественными практиками, которые в дальнейшем будет развивать команда нового филиала. Основной темой Арт-теста, подготовленного при участии независимого творческого объединения «Артмоссфера», станет взаимодействие города и природы.

Город, стремительно наступающий на территорию природных ландшафтов, — предмет философского осмысления, изучения, и главный герой произведений разных областей искусства — от живописи до литературы и кинематографа. Сегодня архитекторы, дизайнеры и художники стремятся создать пространство для жизни в каменных джунглях, найти хрупкий баланс между урбанизмом и природой, жесткими экономическими законами функционирования и самобытной социальной жизнью каждого района.

Известные художники, работающие с городской средой, — Zoom и не менее известные в арт-среде Слава PTRK, Алексей Luka и Женя Желваков (ЖЖ) — продемонстрируют свой взгляд на точки взаимодействия города и природы. Они превратят индустриальное пространство культового памятника архитектуры в платформу для творческого преобразования. Арт-тест Провиантских складов Рейнеке — креативная коллаборация художников из разных городов России, в том числе, живущих и работающих в Саратове. Свои художественные высказывания представят саратовские авторы - Роман Белянин, Андрей Голубцов и Александр Ермилов.

С помощью мобильного приложения SketchAR посетители смогут попробовать свои силы в рисовании с применением технологии дополненной реальности, позволяющей проецировать рисунок на любую поверхность. Интерактивная программа для смартфонов от мультидисциплинарного художника Андрея Adno поможет преодолеть «страх белого листа» и без труда сделать наброски даже в качестве первой пробы пера.

Гостей ждут дневной салют, фуд-корт и афте-пати в мультиформатном пространстве ИСКРА. Музыкальную программу обеспечит гость из Москвы — DJ Chagin, один из участников легендарного диджейского объединения Flammable Beats.

Кроме того, Арт-тест станет стартовой площадкой для большой группы молодых художников со всей России, которые из Провиантских складов Рейнеке поедут на фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина», - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.