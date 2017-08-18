В Духовницком пройдет Фестиваль пирога
Мероприятие состоится в воскресенье, 20 августа.
По информации министерства по делам территориальных образований, в этом сельскохозяйственном районе у жителей накоплен большой опыт приготовления разнообразной выпечки. Организаторы праздника решили поделиться этим умением и талантом жителей Духовницкого района с земляками из других муниципалитетов.
На праздник приглашены все районы области. Ожидается участие 20-25 команд, которые будут соревноваться в приготовлении самого красивого и вкусного пирога. Кульминацией праздника станет огромный пирог от местных производителей.
Организаторы обещают, что все угощения на празднике будут бесплатными.
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