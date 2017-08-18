В "Липках" вспомнят творчество Алексея Будищева
19 августа в 16.00 в читальном зале сада состоится литературно-музыкальный вечер «Отвори потихоньку калитку…», посвященный писателю и поэту.
По информации организаторов, Алексей Николаевич Будищев, русский литератор конца XIX - начала ХХ веков, пользовался популярностью у читателей как автор юмористических рассказов, романов, стихов и пьес. Он писал на самые разнообразные темы, но чаще всего в стиле народных песен о весне и любви. Прославили писателя стихи, вернее, одно стихотворение, ставшее знаменитым русским романсом "Только вечер затеплится синий".
Алексей Николаевич Будищев оставил большое литературное наследие, которое сегодня, к сожалению, незаслуженно забыто.
Гостей литературно-музыкального вечера познакомят с жизнью и творчеством поэта и писателя. В формате открытого микрофона каждый желающий сможет почитать его стихи.