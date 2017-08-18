18 августа 2017 13:03 ПЯТНИЦА
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11:59 | 18 августа
В День россискоо кино в Саратов приедет актриса Ольга Машная
10:00 | 18 августа
В Духовницком пройдет Фестиваль пирога
19:00 | 17 августа
В "Липках" вспомнят творчество Алексея Будищева
18:09 | 17 августа
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16:30 | 17 августа
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15:44 | 17 августа
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14:59 | 17 августа
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В "Липках" вспомнят творчество Алексея Будищева

Новости / Культура
В "Липках" вспомнят творчество Алексея Будищева


19 августа в 16.00 в читальном зале сада состоится литературно-музыкальный вечер «Отвори потихоньку калитку…», посвященный писателю и поэту.

По информации организаторов, Алексей Николаевич Будищев, русский литератор конца XIX - начала ХХ веков, пользовался популярностью у читателей как автор юмористических рассказов, романов, стихов и пьес. Он писал на самые разнообразные темы, но чаще всего в стиле народных песен о весне и любви. Прославили писателя стихи, вернее, одно стихотворение, ставшее знаменитым русским романсом "Только вечер затеплится синий".

Алексей Николаевич Будищев оставил большое литературное наследие, которое сегодня, к сожалению, незаслуженно забыто.

Гостей литературно-музыкального вечера познакомят с жизнью и творчеством поэта и писателя. В формате открытого микрофона каждый желающий сможет почитать его стихи.