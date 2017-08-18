В Саратовском районе разоблачили мошенника-лжеремонтника

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В Саратовском районе сотрудниками патрульно-постовой службы полиции задержан злоумышленник, подозреваемый в серии мошенничеств. По информации пресс-службы регионального управления МВД, 47-летний мужчина обещал потерпевшим провести ремонтные работы на дачных участках. Получив задаток, лжеремонтник скрывался в неизвестном направлении.- Своих жертв подозреваемый даже не искал, они сами обращались к нему. Для этого злоумышленник на сайте объявлений находил телефоны добросовестных мастеров-отделочников и, связавшись с ними, оставлял свой номер телефона, - рассказали подробности преступной схемы в управлении. - Расчет был простым, в случае сильной загруженности работой частного мастера-отделочника, последний без всякого преступного умысла в качестве одного из вариантов помощи клиентам давал им номер лжемастера. В каждом случае злоумышленник представлялся вымышленными именами и, соответственно, писал клиентам фиктивные расписки о получении денег. Вводя в заблуждение граждан, подозреваемый обманным путем присвоил более 30 тысяч рублей.В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Всех, кто пострадал от действий подозреваемого, просят по звонить по телефону 99-46-40.