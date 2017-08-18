Участники фестиваля в Хвалынске смастерят красного коня и послушают Дениса Клявера

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По информации министерства культуры области, программа Фестиваля состоит из двух частей: творческая неделя художников и основная программа фестиваля 26 августа.Творческая неделя художников начнется раньше основных мероприятий. 20 августа в 12:00 в Саратове начнется Арт-тест Провиантских складов Рейнеке - экспериментальное мероприятие, организованное Саратовским филиалом Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО и Фондом развития современного искусства, предшествует официальному открытию нового культурного пространства. Гостей праздника ждет встреча с известными представителями стрит-арта, инсталляции саратовских художников и выступление DJ Chagin.С помощью дополненной реальности SketchAR - интерактивного приложения для смартфонов - все желающие смогут попробовать свои силы в рисовании под руководством известных художников уличной волны.С 21 по 25 августа в центральном ДК Хвалынска пройдет образовательно-просветительский проект «Место встречи с Искусством». В его программе - выставка репродукций легендарных художников 20-40х г.г., в том числе и К.С.Петрова-Водкин, видеолекции Русского музея, интерактивные лекции, мастер-классы для участников.В рамках проекта также будет организован Межрегиональный конкурс рисунков «Моя картина говорит» - дети примут участие в уникальной авторской программе мастер-классов. 2 победителя будут награждены поездкой в МДЦ «АРТЕК».Основная программа фестиваля состоится 26 августа. Главной территорией праздника станет Центральная площадь города Хвалынска и прилегающий к ней сквер. Здесь с 10 часов утра региональные и московские коллективы представят свое творчество, для детей предусмотрена большая анимационная программа, более 10 интересных аттракционов бесплатно будут работать как для детей, так и для взрослых. Планируется проведение выставки картин художников, а также мастер-классов по декоративному творчеству «Школа ремесел», выставка-продажа изделий народных промыслов, ярмарка.Каждый участник праздника сможет лично познакомиться с творчеством знаменитого земляка – организаторы запланировали художественный флеш-моб (любой желающий может принять участие в изготовлении гигантских оригами – красные кони, по мотивам картины К.С.Петрова-Водкина «Купание красного коня»).По инициативе Фонда развития современного искусства (ФРСИ, г.Москва) знаменитый красный конь К.С. Петрова-Водкина станет одним из элементов городского пространства города Хвалынска.В программе Фестиваля запланировано проведение уже традиционного костюмированного велопробега, маршрут которого пройдет по всему городу и будет символизировать знаменитое путешествие Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина в Европу на велосипеде.Закончится Фестиваль концертом на центральной площади и фейерверком. Для участников праздника выступит известный исполнитель и композитор Денис Клявер.Фото http://www.stoloto.ru