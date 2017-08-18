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Двух граждан оштрафовали за нарушение противопожарного режима

Новости
Двух граждан оштрафовали за нарушение противопожарного режима


Нарушения выявлены в Екатериновском и Романовском районах.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, 3 августа на территории Саратовской области действует особый противопожарный режим, который в первую очередь подразумевает запрет на использование открытого огня, разведение костров и проведение пожароопасных работ. На этой неделе с помощью современных средств космического мониторинга выявлено два случая нарушения введенных правил.

Так, 14 августа в районе села Переезд Екатериновского района Саратовской области некий фермер К. на своем сельхозучастке сжигал пожнивные остатки. 15 августа произошел аналогичный случай в трех километрах северо-западнее р.п. Романовка, где некий гражданин Каб. сжигал стерню на скошенном поле.

Нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 17 тысяч рублей. В МЧС напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима размеры административных штрафов значительно возрастают.

В адрес глав администраций муниципальных районов направлена информация о необходимости принятия дополнительных мер по недопущению сжигания сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного и иного назначения.

Фото http://gornoaltaysk.ru