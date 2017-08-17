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В районе Поливановки пассажирский поезд сбил мужчину

Новости / ЧП
В районе Поливановки пассажирский поезд сбил мужчину


От полученных травм пострадавший скончался.

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования 44-летнего мужчины на 843 км перегона станций Трафимовский 1 - Жасминный Приволжской железной дороги.

Как сообщили в ведомстве, вчера примерно в 4 часа вечера в районе остановочной платформы Поливановка в черте Саратов пассажирским поездом №86 сообщением «Махачкала - Москва» был смертельно травмирован мужчина без определенного места жительства. Со слов очевидцев известно, что пострадавший переходил железнодорожные пути прямо перед проходящим поездом. Машинист подал сигналы световые и звуковые большой громкости, а затем применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния предотвратить трагедию не удалось.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошена локомотивная бригада, очевидцы случившегося. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото http://www.kemerinfo.ru