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В Саратове в течение месяца будет проходить операция «Внимание, дети!»

Новости
В Саратове в течение месяца будет проходить операция «Внимание, дети!»


Она будет проводиться с 14 августа по 14 сентября.

По данным отделения пропаганды ГИБДД города, за семь месяцев 2017 года на дорогах Саратова произошло 70 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых 73 ребенка получили травмы различной степени тяжести. В 20 случаях дети, пренебрегая правилами дорожного движения и собственной безопасностью, становились виновниками дорожно-транспортных происшествий.

Отмечается, что количество ДТП с участием несовершеннолетних детей растет в августе-сентябре, когда дети возвращаются после летнего отдыха, успев отвыкнуть от интенсивного движения транспорта на дорогах.

В преддверии учебного года сотрудники ГИБДД совместно с представителями ПДН УМВД России по г. Саратову, членами общественного совета и дружинниками будут проводить мероприятия направленные на повышение культуры безопасного поведения на дорогах, в местах массового пребывания детей и вблизи образовательных учреждений, особое внимание будет уделяться юным участникам дорожного движения.

1 сентября дорожные полицейские будут обеспечивать безопасность дорожного движения вблизи образовательных учреждений, а также примут участие в проведении торжественных линеек, где поздравят ребят и напомнят школьникам и их родителям о соблюдении требований Правил дорожного движения.

Госавтоинспекция призывает всех водителей быть более внимательными и дисциплинированными, особенно на участках дорог вблизи образовательных учреждений и на дворовых территориях. Родителям напоминают о необходимости быть предельно внимательными при переходе проезжей части с детьми, не допускать нарушений правил дорожного движения на их глазах, не подавать неправильный пример, который впоследствии может стоить им жизни.

Фото http://gornoaltaysk.ru