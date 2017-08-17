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В Саратовской области трудоустроено почти 7 тысяч подростков

Новости
В Саратовской области трудоустроено почти 7 тысяч подростков


Работа активно проводится во время летних каникул.

По информации министерства труда, занятости и миграции области, в летний период активно реализуется программа подростковой занятости. Ее участники занимаются благоустройством территорий, работают курьерами, участвуют в мероприятиях по увековечиванию памяти защитников Отечества.

По словам заместителя министра области Наталии Кривицкой, правительством России утвержден план мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий. минтрудом России разработан список пятидесяти наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. «В ряде регионов, в том числе и в нашей области, разработаны концепции развития системы профориентации и планы по их реализации. Возросло количество профориентационных акций и проектов, пользующиеся популярностью у подрастающего поколения. Очень важно, чтобы подросток осознанно выбрал будущую профессию, понимал возможности дальнейшего трудоустройства», - рассказала заместитель министра.

С начала года в рамках ежегодной профориентационной акции «Фестиваль профессий» министерством занятости, труда и миграции области, центрами занятости населения проведено 458 мероприятий. В них приняли участие 14,7 тысячи детей и подростков. Летом в оздоровительных лагерях реализуется проект «Марафон профессий». В его рамках проводятся профоритентационные квесты, викторины, конкурсы, в которых принимают участие дети и подростки.

Фото http://kubantv.ru