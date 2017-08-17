В Ершове мужчина утонул, завязнув в иле
По факту его гибели проводится доследственная проверка.
Как сообщает пресс-служба следственного управления региона, 16 августа в дневное время в правоохранительные органы
поступило сообщение об обнаружении в реке Малый Узень на территории Ершова тела 37-летнего жителя одного из поселков района.
По предварительным данным, во время купания в реке мужчина, наступивший на дно, завяз в иле, и его затянуло под воду, в результате чего он не смог выбраться на поверхность.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в управлении.