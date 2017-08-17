Россельхознадзор не пустил в Саратовскую область нелегально перевозимый мелкий рогатый скот
Вчера на МАПП «Озинки» пограничниками выявлен автомобиль, перевозивший через государственную границу из Республики Казахстан в Российскую Федерацию мелкий рогатый скот в количестве 50 голов.
В рамках межведомственного взаимодействия в соответствии с Едиными ветеринарными (ветеринарно – санитарными) требованиями, инспектором Управления Россельхознадзора в ходе осмотра подконтрольного груза установлен факт отсутствия ветеринарных сопроводительных документов.
По фактам нарушений владелец привлечен к административной ответственности по ч.1. ст.10.8. КоАП РФ. Груз возращен по месту выхода в Республику Казахстан.
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