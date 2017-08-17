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Двое подозреваемых в мошенничестве задержаны в Марксовском районе
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Двое подозреваемых в мошенничестве задержаны в Марксовском районе

Новости


В Марксовский отдел полиции обратился пенсионер, который сообщил о том, что двое неизвестных ему мужчин под предлогом установки пластиковых окон завладели его денежными средствами в сумме около 26 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

После ухода «мастеров», потерпевший обнаружил пропажу еще 21 тысячи рублей.

В кратчайшие сроки подозреваемые в совершении данного преступления были установлены и задержаны оперативниками уголовного розыска. По выявленному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159УК РФ. Сотрудники полиции не исключают, что это далеко не единичный эпизод криминальной деятельности «установщиков окон».

В связи с этим правоохранительные органы обращаются к гражданам: если Вы или Ваши близкие пострадали от действий подозреваемых, незамедлительно свяжитесь с ближайшим отделом полиции или звоните по телефону – 741-183, 741-333, 99-49-24, 99-49-59